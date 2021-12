Francia | in carcere ex ministro dell' Interno Guéant

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Per la prima volta un exfrancese è finito in: si tratta di Claude, 76 anni, già braccio destro'ex presidente Nicolas Sarkozy, finito oggi in cella per non ...

L'ex responsabile degli Interni era stato condannato nel gennaio 2017 a 2 anni di carcere di cui uno con la condizionale e 75.000 euro di ammenda in una vicenda di bonus in contanti del ministero che ... Per la prima volta un ex ministro dell'Interno francese è finito in carcere: si tratta di Claude Guéant, 76 anni, già braccio destro dell'ex presidente Nicolas Sarkozy, finito oggi in cella per non av ...