(Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I finanzieri del nucleo speciale di polizia valutaria della guardia didi Milano, coordinati dalla procura, stanno eseguendo perquisizioni nei confronti di un agente sportivo italiano e delle sue società, nonché undici richieste di consegna di, anche informatici, nei confronto di altrettantitra cui Juventus, Torino, Milan, Inter, Verona, Spal, Fiorentina, Cagliari, Roma, Napoli e Frosinone. I reati ipotizzati sono di natura fiscale, riciclaggio e autoriciclaggio e riguardano l’attività di un noto agente sportivo straniero in collaborazione con l’agente italiano. Sono Falie Pietroi due indagati nell’inchiesta milanese per reati fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio con al centro le commissioni in varie operazioni di ...

Advertising

anteprima24 : ** #Finanza perquisisce #Ramadani e #Chiodi, chiesti #Documenti ai #Club ** - RossiGiampiero1 : RT @ChanceGardiner: Fingete stupore La direttrice del TG1 Monica Maggioni è 'Digital Member' del World Economic Forum di Klaus Schwab h… - ciciombi : RT @ChanceGardiner: Fingete stupore La direttrice del TG1 Monica Maggioni è 'Digital Member' del World Economic Forum di Klaus Schwab h… - LucaSp1d3rm : RT @ChanceGardiner: Fingete stupore La direttrice del TG1 Monica Maggioni è 'Digital Member' del World Economic Forum di Klaus Schwab h… - PerNiko : RT @ChanceGardiner: Fingete stupore La direttrice del TG1 Monica Maggioni è 'Digital Member' del World Economic Forum di Klaus Schwab h… -

Ultime Notizie dalla rete : Finanza perquisisce

...] Cronaca La Guardia dile sedi di una società di compravendita di auto Posted on 14 Maggio 2019 14 Maggio 2019 Author Redazione Cercano riscontri per l'accusa di maxi frode ......PER LE PLUSVALENZE La Juventus sta subendo in questi minuti perquisizioni della Guardia di... JUVENTUS, GDFA BORSA CHIUSA LE SEDI DI TORINO E DI MILANO Nel merito delle ...