Dopo Pfizer per la terza dose ok Moderna, Remuzzi: "Entrambi sono ben tollerati" (Di lunedì 13 dicembre 2021) A livello nazionale stiamo assistendo ad una riduzione di approvvigionamento del vaccino Pfizer che, inevitabilmente, determina lo spostamento delle somministrazioni verso Moderna. Ma questo non deve essere un problema per chi deve accedere alla terza dose: "Le agenzie regolatorie (EMA, AIFA) hanno approvato i vaccini a m-RNA, Comirnaty di Pfizer/BioNTech e Spikevax di Moderna per la dose di richiamo anti Covid-19 (terza dose o dose booster). La dose booster potrà essere somministrata a cinque mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione, indipendentemente dal vaccino utilizzato nel ciclo primario", spiega il dottor Arrigo Paciello del Servizio Farmaceutico Territoriale di Ats

