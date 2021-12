Corbo: “Napoli scomparso, dubbi sulla preparazione atletica” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il Napoli perde con l’Empoli e si registrano altri infortuni, i dubbi di Antonio Corbo sulla preparazione atletica degli uomini di Spalletti. La squadra partenopea oramai da un mese fa il conto con numerosi infortuni muscolari. Anguissa, Fabian Ruiz, Insigne, Koulibaly e Lobotka sono finiti infermerie per problemi muscolari. Sicuramente le partite giocate sono tante, ma qualcosa che non va sembra esserci. Napoli-Empoli: analisi di Corbo Il giornalista di Repubblica sulla sfida persa dal Napoli con l’Empoli scrive: “La partita numero 17 fa scivolare il Napoli al quarto posto, spingendolo anche a riflettere sui motivi del crollo. Si fa presto a dire: infortuni. Dopo tre sconfitte in 5 gare e solo 5 punti ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ilperde con l’Empoli e si registrano altri infortuni, idi Antoniodegli uomini di Spalletti. La squadra partenopea oramai da un mese fa il conto con numerosi infortuni muscolari. Anguissa, Fabian Ruiz, Insigne, Koulibaly e Lobotka sono finiti infermerie per problemi muscolari. Sicuramente le partite giocate sono tante, ma qualcosa che non va sembra esserci.-Empoli: analisi diIl giornalista di Repubblicasfida persa dalcon l’Empoli scrive: “La partita numero 17 fa scivolare ilal quarto posto, spingendolo anche a riflettere sui motivi del crollo. Si fa presto a dire: infortuni. Dopo tre sconfitte in 5 gare e solo 5 punti ...

