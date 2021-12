Cinquecento volte Magliulo: il bomber festeggia un traguardo per pochi (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiEro un giovane giornalista di carta stampata, la domenica sera partiva il giro dei campi di provincia per avere risultati e tabellini del calcio dilettantistico. Mi toccava spesso l’Amorosi, il centravanti era un giovane col vizio del gol: Gigi Magliulo. Parlavo al telefono con un dirigente della società telesina che esordiva dicendo: “Anche oggi ha segnato Giggino, e che gol che ha fatto”. La cosa mi incuriosì, un giorno decisi di andarlo a vedere dal vivo quel bomber: uno spettacolo per gli occhi, un centravanti completo con un senso del gol che ho visto in pochi attaccanti. Da quel momento con l’amico Gigi è nato un rapporto di amicizia che dura nel tempo: Magliulo ha avuto la costanza di fare gol sempre, in ogni categoria, su ogni campo. Ma ha avuto anche un’altra costanza, quella di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiEro un giovane giornalista di carta stampata, la domenica sera partiva il giro dei campi di provincia per avere risultati e tabellini del calcio dilettantistico. Mi toccava spesso l’Amorosi, il centravanti era un giovane col vizio del gol: Gigi. Parlavo al telefono con un dirigente della società telesina che esordiva dicendo: “Anche oggi ha segnato Giggino, e che gol che ha fatto”. La cosa mi incuriosì, un giorno decisi di andarlo a vedere dal vivo quel: uno spettacolo per gli occhi, un centravanti completo con un senso del gol che ho visto inattaccanti. Da quel momento con l’amico Gigi è nato un rapporto di amicizia che dura nel tempo:ha avuto la costanza di fare gol sempre, in ogni categoria, su ogni campo. Ma ha avuto anche un’altra costanza, quella di ...

Advertising

anteprima24 : ** Cinquecento volte Magliulo: il bomber festeggia un traguardo per pochi ** - purpleeTaebear : Ci ho messo 20 anni esatti per capire che 500, cinquecento, significa 5 volte 100.. e che quindi 100+100+100+100+10… - heyfederer : tutte le mafiate fatte nel 2010-2013 traction control scarichi soffiatu musetti in gomma cambio pneumatici a metà a… - Telespazio1 : Cinquecento volte Spalletti! Il tecnico del Napoli ha raggiunto oggi, nella gara contro l’Empoli, le sue 500 panchi… - socasvallycruel : ma perché l'ho ascoltata cinquecento volte e ho ancora i brividi non vale -