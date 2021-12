Champions | le nuove avversarie di Inter e Juve

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Ora è definitivo, niente replica. Il sorteggio di Nyon ha emesso il suo verdetto: l’affronterà il Liverpool, lail Villarreal. Il bis è stato offerto dall’Uefa dopo l’errore clamoroso commesso alle 12, nel corso del primo sorteggio. Il volto di Arshavin ha detto tutto: l’ex Arsenal ha estratto Manchester United e Villarreal, che si erano già affrontate nel girone. Risultato: protesta di molte squadre, Atletico Madrid in testa, e dietrofront dell’Uefa. Che poco dopo si è scusata fissando alle 15 il nuovo sorteggio: “A causa di un problema tecnico col software di un provider esterno – che istruisce gli ufficiali su quali team possano affrontarsi e quali no – si è verificato un errore nel sorteggio degli ottavi diLeague”. Questi tutti gli accoppiamenti degli ottavi diLeague: 1° ...

SORTEGGIO OTTAVI DI FINALE CHAMPIONS LEAGUE. PSG-Real Madrid. Inter-Liverpool. Villarreal-Juventus. Atlético Madrid-Manchester United. Chelsea-Lille. Benfica-Ajax. Sporting CP-Manchester City. Red Bul ...