Barbara D'Urso sconvolta per la tragedia: "Quante vite spezzate..." (Di lunedì 13 dicembre 2021) Purtroppo ieri a Ravanusa, nell'Agrigentino, è avvenuta una tragedia. Infatti, a causa di un'incredibile esplosione dovuta a un'enorme fuga di gas, molte persone sono rimaste uccise, tra cui anche una donna incinta. Questa notizia ha colpito profondamente Barbara D'Urso, che non ha nascosto su Twitter il suo dolore, soprattutto per questa giovane donna che tra qualche giorno sarebbe diventata mamma del suo primo figlio. "L'esplosione di Ravanusa ha spezzato anche le loro vite...". Il dolore della conduttrice campana è stato ovviamente condiviso da molti suoi followers. Barbara ha voluto parlare ancora una volta della strage di Ravanusa nel suo tweet, e poi ha fatto notare a molti suoi follower che la donna incinta tragicamente uccisa in questo drammatico incidente avrebbe compiuto 30 anni la prossima ...

