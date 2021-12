Alex Belli sbrocca al Gf Vip | la reazione di Soleil è inaspettata | “Mi rifiuto di…”

(Di lunedì 13 dicembre 2021)al Gf Vip e cerca di uscire,ha una: “Midi…” Nelle ultime ore, nella casa del Gf Vip è successo di tutto. I concorrenti hanno ricevuto una sorpresa da parte di alcuni parenti, con un videomessaggio., però, ha aspettato il suo turno, ma per lui non L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

nnastyxmir : RT @martasmkcsv: la famiglia di alex belli che aspetta che il telefono finisca di squillare - VicolodelleNews : #SamyYoussef rivela un particolare accaduto dopo #TemptationIsland che smaschera #AlexBelli e #DeliaDuran #gfvip Pe… - IsaeChia : #GfVip 6, i dubbi Davide Silvestri dopo la sceneggiata di Alex Belli: “Ho smesso di credergli” La crisi di nervi d… - zazoomblog : Grande Fratello Vip Delia tradisce Alex Belli: dietro c’è Fabrizio Corona? L’indiscrezione - #Grande #Fratello… - ChiaraFalconi7 : RT @bagnotrash: la nuova famiglia di alex belli: #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Alex Belli

... pronta anche a consigliarla sul suo rapporto con. " Sei il ricordo più bello del mondo ", ha detto Soleil nei giorni scorsi a Katia.Soleil Sorge è sicuramente tra le protagoniste indiscusse di quest'edizione del GF Vip . L'influencer ora è sotto gli occhi attenti dei telespettatori per via del suo rapporto con. I due continuano, infatti, a far mormorare la Casa con la loro presunta relazione, che tutto sembra oltre che amicizia. E nel frattempo, Soleil Sorge continua il suo percorso e non ...Gf Vip 6, i dubbi Davide Silvestri dopo la sceneggiata di Alex Belli: “Ho smesso di credergli”. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.Katarina Raniakova è tornata a parlare del suo ex marito Alex Belli durante un'intervista rilasciata al settimanale Chi.