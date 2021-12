AEW | Bryan Danielson parteciperà ad un grande evento internazionale

(Di lunedì 13 dicembre 2021)è uno dei wrestler più famosi e forti al mondo, appartiene ormai ad una elite di Superstar e in breve tempo, dal suo esordio in AEW, si è guadagnato una shot per il titolo mondiale e questa settimana affronterà il campione Adam Page. Una delle motivazioni che lo ha portato a lasciare la WWE è stata quella di essere più libero, di non essere legato solo ad una federazione e poter andare in giro per il mondo a lottare dream match. In questi primi mesi sotto contratto con la AEW si è dedicato esclusivamente alla federazione di Tony Khan, recentemente però è stato annunciato per un. Si vola in Medio Oriente Quando si pensa afuori dagli Stati Uniti lo si immagina a combattere in Giappone oppure in Messico, invece la prima ...

FTR (con Tully Blanchard) VINCITORI: Penta El Zero Miedo & Rey FenixWorld Championship Eliminator Tournamente Final:Danielson vs. Miro VINCITORE:Danielson 6 - Men Tag Team Match ...Intanto uno fra Miro eDanielson guarderà con grande interesse l'esito di questa disputa dopo essersi affrontati nella finale per l'World Championship Eliminator Tournament Final. Il ...Is Coming will take place on Wednesday, December 15th, with this year being AEW's second showcase of the television special.It was recently announced that AEW veteran Bryan Danielson would be in action at Qatar Pro Wrestling's SuperSlam III event on March 17th and March 18th, 2022.