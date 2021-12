Adam Cole: “Certo che mi piacerebbe la reunion con Kyle O’Reilly e Bobby Fish” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Questa settimana l’universo WWE è stato scosso dagli addii, non inaspettati ma lo stesso sorprendenti, di Johnny Gargano e Kyle O’Reilly che hanno deciso di non rinnovare i contratti in scadenza. Entrambi potrebbero lottare sin da subito in un’altra federazione ma è molto probabile che prenderanno una pausa per qualche mese in attesa di diventare genitori, ma attorno ai loro nomi si sono ovviamente scatenate le speculazioni, tra chi li vede ancora in WWE nel futuro e chi invece immagina per loro un approdo alla corte di Tony Khan in AEW. Su un possibile arrivo dei due nomi ex NXT si è espresso nel week-end un altro ex dello show giallonero e adesso star della AEW, Adam Cole. Cole prenderebbe volentieri a calci Gargano Nel fine settimana diverse Superstar della AEW, tra cui CM Punk, Billy ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 13 dicembre 2021) Questa settimana l’universo WWE è stato scosso dagli addii, non inaspettati ma lo stesso sorprendenti, di Johnny Gargano eche hanno deciso di non rinnovare i contratti in scadenza. Entrambi potrebbero lottare sin da subito in un’altra federazione ma è molto probabile che prenderanno una pausa per qualche mese in attesa di diventare genitori, ma attorno ai loro nomi si sono ovviamente scatenate le speculazioni, tra chi li vede ancora in WWE nel futuro e chi invece immagina per loro un approdo alla corte di Tony Khan in AEW. Su un possibile arrivo dei due nomi ex NXT si è espresso nel week-end un altro ex dello show giallonero e adesso star della AEW,prenderebbe volentieri a calci Gargano Nel fine settimana diverse Superstar della AEW, tra cui CM Punk, Billy ...

Adam Cole è apparso a ROH Final Battle 2021 per ringraziare

During AEW's panel at C2E2, Adam Cole spoke about the possibility of Kyle O'Reilly joining AEW.

