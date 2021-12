Variante Omicron, nel Regno Unito quasi il doppio dei casi in 24 ore. Gli esperti: «Subito il piano C più restrittivo» (Di domenica 12 dicembre 2021) Nel Regno Unito i contagi associati alla Variante Omicron sono quasi raddoppiati nel giro di un giorno. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 1.239 positività associate alla nuova mutazione di Covid-19, il più alto numero giornaliero e quasi il doppio rispetto al monitoraggio di ieri, quando erano stati 633. Con l’ultimo bilancio, il numero complessivo di contagiati da Omicron nel Regno Unito sale così a quota 3.137. L’Inghilterra è la zona del Paese più colpita in assoluto con 1.196 nuovi casi in 24 ore, 2.953 in totale. La Scozia ha registrato 38 nuovi infettati con Omicron (159 in tutto), 5 in Irlanda del Nord e 10 in totale. «Il Regno Unito ... Leggi su open.online (Di domenica 12 dicembre 2021) Neli contagi associati allasonoraddoppiati nel giro di un giorno. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 1.239 positività associate alla nuova mutazione di Covid-19, il più alto numero giornaliero eilrispetto al monitoraggio di ieri, quando erano stati 633. Con l’ultimo bilancio, il numero complessivo di contagiati danelsale così a quota 3.137. L’Inghilterra è la zona del Paese più colpita in assoluto con 1.196 nuoviin 24 ore, 2.953 in totale. La Scozia ha registrato 38 nuovi infettati con(159 in tutto), 5 in Irlanda del Nord e 10 in totale. «Il...

