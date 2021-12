Ravanusa: i soccorritori scavano a mani nude alla ricerca dei dispersi/Adnkronos (3) (Di domenica 12 dicembre 2021) (Agrigento) - "L'intervento di primo sezionamento della rete, finalizzato alla messa in sicurezza della condotta, è iniziato alle ore 24 a seguito della relativa autorizzazione da parte dei Vigili del Fuoco. Alle ore 2:05 del 12/12 i tecnici di ItalgasReti hanno completato le operazioni di isolamento del tratto di tubazione che attraversa l'area interessata dall'evento- dice la società- La tubazione è in acciaio del diametro di 100 mm ed è esercita in bassa pressione. Sul tratto di condotta interessato non vi erano cantieri di ItalgasReti. La rete di distribuzione di Ravanusa è stata ispezionata interamente sia nel 2020, sia nel 2021". Intanto, in via Trilussa è calata la sera. I Vigili del fuoco, che non si sono mai fermati, accendono i fari con i generatori elettrici. L'area attorno all'esplosione sembra una zona devastata da un bombardamento. Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 dicembre 2021) (Agrigento) - "L'intervento di primo sezionamento della rete, finalizzatomessa in sicurezza della condotta, è iniziato alle ore 24 a seguito della relativa autorizzazione da parte dei Vigili del Fuoco. Alle ore 2:05 del 12/12 i tecnici di ItalgasReti hanno completato le operazioni di isolamento del tratto di tubazione che attraversa l'area interessata dall'evento- dice la società- La tubazione è in acciaio del diametro di 100 mm ed è esercita in bassa pressione. Sul tratto di condotta interessato non vi erano cantieri di ItalgasReti. La rete di distribuzione diè stata ispezionata interamente sia nel 2020, sia nel 2021". Intanto, in via Trilussa è calata la sera. I Vigili del fuoco, che non si sono mai fermati, accendono i fari con i generatori elettrici. L'area attorno all'esplosione sembra una zona devastata da un bombardamento. Il ...

