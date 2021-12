Occhio al giallo, due calciatori del Napoli in diffida: rischiano di saltare il Milan in caso di ammonizione (Di domenica 12 dicembre 2021) Il Napoli scenderà in campo oggi pomeriggio contro l’Empoli allo stadio Maradona, un match importante per agguantare in classifica il Milan (attualmente capolista) in caso di vittoria. La gara acquisisce ulteriore valenza se si pensa che nel prossimo turno si sfideranno proprio Milan e Napoli a San Siro. FOTO: Getty – Mario Rui Napoli Impossibile che il pensiero non sia proiettato su quella sfida, ecco perchè in casa Napoli bisognerà fare particolare attenzione ai calciatori in diffida, che sono appunto due: Mario Rui e Anguissa. In caso di cartellino giallo, salterebbero il big match di San Siro. Più a rischio c’è il portoghese, che partirà titolare contro l’Empoli, mentre Anguissa dovrebbe ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 12 dicembre 2021) Ilscenderà in campo oggi pomeriggio contro l’Empoli allo stadio Maradona, un match importante per agguantare in classifica il(attualmente capolista) indi vittoria. La gara acquisisce ulteriore valenza se si pensa che nel prossimo turno si sfideranno proprioa San Siro. FOTO: Getty – Mario RuiImpossibile che il pensiero non sia proiettato su quella sfida, ecco perchè in casabisognerà fare particolare attenzione aiin, che sono appunto due: Mario Rui e Anguissa. Indi cartellino, salterebbero il big match di San Siro. Più a rischio c’è il portoghese, che partirà titolare contro l’Empoli, mentre Anguissa dovrebbe ...

