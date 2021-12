No Vax, su Telegram minacce a Draghi e ministri: indirizzi online (Di domenica 12 dicembre 2021) In diverse chat su Telegram gruppi No Vax sono stati pubblicati gli indirizzi di alcuni ministri dell'attuale governo. Sempre su Telegram sono stati pubblicati insulti al premier Mario Draghi p er l'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 12 dicembre 2021) In diverse chat sugruppi No Vax sono stati pubblicati glidi alcunidell'attuale governo. Sempre susono stati pubblicati insulti al premier Mariop er l'...

