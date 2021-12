Advertising

infoitinterno : FORTI GELATE dopo la NEVE. Meteo rigido e GHIACCIO anche prossima settimana - meteogiornaleit : FORTI GELATE dopo la NEVE. Meteo rigido e GHIACCIO anche prossima settimana -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo rigido

... lunedì e martedì Norcia, 11 dicembre 2021 - Questa immagine, ripresa dalla webcam di Umbria(... Lunedì 13, festa di Santa Lucia, poche nubi sparse in un contesto ancora moltoal mattino, ...... seppure in un contesto climatico piuttosto, con possibili gelate mattutine. Domenica 12 ... Le previsionidi sabato 11 dicembre Nord Ovest Generali condizioni di bel tempo: tanto sole ...Previsioni meteo per la nuova settimana La nuova settimana sarà caratterizzata dall'arrivo dell'alta pressione che già da lunedì 13 inizierà a far sentire la sua positiva infl ...Oggi, domenica 12 dicembre, non ci saranno piogge nel Lazio, anche se il freddo pungente dell’inverno non accenna a sparire ...