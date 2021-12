Mantova: Polizia ha arrestato 2 persone per spaccio di sostanze stupefacenti. (Di domenica 12 dicembre 2021) Mantova: Polizia di Stato ha arrestato 2 persone per spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti della Squadra Mobile, impegnati nei servizi finalizzati alla prevenzione e alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, individuavano un 45enne all’uscita del lavoro da una Azienda di Mantova che, alla loro vista, iniziava ad assumere un comportamento strano, ad agitarsi Leggi su periodicodaily (Di domenica 12 dicembre 2021)di Stato haperdi. I poliziotti della Squadra Mobile, impegnati nei servizi finalizzati alla prevenzione e alla repressione dellodi, individuavano un 45enne all’uscita del lavoro da una Azienda diche, alla loro vista, iniziava ad assumere un comportamento strano, ad agitarsi

Advertising

vitaciociara : Mantova, teneva 55 chili di hashish nel pollaio. La polizia arresta arresta due uomini per spaccio di stupefacenti… - gazzettamantova : L'operazione anti droga - giornali_it : Mantova, teneva 55 chili di hashish nel pollaio. La polizia arresta arresta due uomini per spaccio di stupefacenti… - Italia_Notizie : Mantova, teneva 55 chili di hashish nel pollaio. La polizia arresta arresta due uomini per spaccio di stupefacenti - news_modena : Mantova, teneva 55 chili di hashish nel pollaio. La polizia arresta arresta due uomini per spaccio di stupefacenti… -