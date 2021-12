LIVE Biathlon, Inseguimento donne Hochfilzen in DIRETTA: si comincia. Lisa Vittozzi in lotta per il podio (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.10 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’Inseguimento 10 km femminile di Hochfilzen (Austria), prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di Biathlon. LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA UOMINI DI Biathlon DALLE 11.45 Come seguire l’Inseguimento donne in tv – La startlist dell’Inseguimento donne Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’Inseguimento femminile, prova valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2021-2022. Sulle nevi di Hochfilzen (Austria) una gara sui quattro poligoni attesa e in cui ci si augura ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.10 Buongiorno e benvenuti alladell’10 km femminile di(Austria), prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di. LADELLA STAFFETTA UOMINI DIDALLE 11.45 Come seguire l’in tv – La startlist dell’Buongiorno e bentrovati alladell’femminile, prova valida per la Coppa del Mondo di2021-2022. Sulle nevi di(Austria) una gara sui quattro poligoni attesa e in cui ci si augura ...

Advertising

neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Hochfilzen per l’Inseguimento: Vittozzi va all’attacco del podio, Hanna Sola in fuga per la vittoria #biathlon @Ale… - neveitalia : LIVE da Hochfilzen per l’Inseguimento: Vittozzi va all’attacco del podio, Hanna Sola in fuga per la vittoria… - zazoomblog : LIVE Biathlon Staffetta uomini Hochfilzen in DIRETTA: Italia seconda dopo metà gara ora tocca a Bionaz - #Biathlon… - infoitsport : LIVE Biathlon, 12,5 km pursuit Hochfilzen in DIRETTA: Fillon Maillet firma la doppietta francese! Un buon Hofer è 1… - infoitsport : LIVE Biathlon, Staffetta donne Hochfilzen in DIRETTA: la Svezia domina la gara! Russia e Francia sul podio. Italia… -