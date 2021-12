L’incredibile storia dell’olandese che vendeva online kit per contagiarsi (Di domenica 12 dicembre 2021) Un tubetto, simile a quello del dentifricio, e un test rapido per l’auto-diagnosi. L’intero pacchetto veniva venduto alla “modica” cifra di 33,50 euro su un sito web che, ora, è stato oscurato. Questa assurda vicenda arriva dall’Olanda, dove un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver messo in commercio (attraverso un portale creato ad hoc online) un kit contagio Covid. Le persone, dunque, avrebbero acquistato questo “pacchetto” per contagiarsi e ottenere (una volta guariti, come se questa fosse un’equazione esatta) il Green Pass (quello che in Italia chiamiamo “rafforzato” o “Super” e che è stato adottato anche dal Premier Mark Rutte) senza sottoporsi al vaccino. LEGGI ANCHE > La sovraesposizione dei media ha “convinto” Mauro da Mantova a gesti sempre più estremi? L’accusa nei confronti dell’uomo – arrestato e rilasciato venerdì, dopo esser ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 12 dicembre 2021) Un tubetto, simile a quello del dentifricio, e un test rapido per l’auto-diagnosi. L’intero pacchetto veniva venduto alla “modica” cifra di 33,50 euro su un sito web che, ora, è stato oscurato. Questa assurda vicenda arriva dall’Olanda, dove un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver messo in commercio (attraverso un portale creato ad hoc) un kit contagio Covid. Le persone, dunque, avrebbero acquistato questo “pacchetto” pere ottenere (una volta guariti, come se questa fosse un’equazione esatta) il Green Pass (quello che in Italia chiamiamo “rafforzato” o “Super” e che è stato adottato anche dal Premier Mark Rutte) senza sottoporsi al vaccino. LEGGI ANCHE > La sovraesposizione dei media ha “convinto” Mauro da Mantova a gesti sempre più estremi? L’accusa nei confronti dell’uomo – arrestato e rilasciato venerdì, dopo esser ...

