Juventus | Allegri | «Buttati via due punti che bisognava portare a casa»

Leggi su footdata

(Di domenica 12 dicembre 2021) “Nel primo tempo abbiamo fatto bene, poi c’è stato un black out fino al momento del gol loro. Era successo anche a Salerno. E’ una cosa su cui bisogna migliorare. Quarto popsto lontano? Non bisogna pensare a questo, oggi non siamo stati bravi auna vittoria importante. Abbiamo buttato via duecheattaccare la profondità e costringerli al fallo”. Queste le parole di Max, tecnico della, a Dazn, al termine del match contro il Venezia. “Dybala? Abbiamo rischiato, mercoledì era uscito per un affaticamento, sembrava stesse bene ma purtroppo non è stato così”, ha proseguito.