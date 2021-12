«In India la valuta ufficiale ora è il Bitcoin» | il tweet per 73 milioni di follower | hackerato l’account del premier Modi

(Di domenica 12 dicembre 2021)Twitter del primo ministrono, Narendra, è stato colpito da un attacco hacker in cui, con una falsa dichiarazione, veniva annunciato che «l’ha adottato comedel Paese il» e che «Il governo ha ufficialmente acquistato 500 BTC e li sta distribuendo a tutti i residenti del Paese», con allegato un link di collegamento a un blog che prometteva in omaggio. «La segnalazione del problema è stata inoltrata a Twitter eè stato immediatamente protetto», si legge daldell’Ufficio stampa del Primo Ministrono in un. Non è però la prima volta che il profilo di Narendra, seguito da oltre ...

L'account Twitter del primo ministro indiano, Narendra Modi , è stato colpito da un attacco hacker in cui, con una falsa dichiarazione, veniva annunciato che "l'India ha adottato come valuta ufficiale del Paese il Bitcoin" e che "Il governo ha ufficialmente acquistato 500 BTC e li sta distribuendo a tutti i residenti del Paese", con allegato un link di ...