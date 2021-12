Grande Fratello Vip, Aldo Montano e Manuel Bortuzzo lasceranno il reality: è ufficiale (Di domenica 12 dicembre 2021) Lo schermitore toscano e il nuotatore triestino pronti a dire addio alla Casa del Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di domenica 12 dicembre 2021) Lo schermitore toscano e il nuotatore triestino pronti a dire addio alla Casa delVip.

Advertising

lovessnam : RT @Azzurra______: Aldo invita tutti i vipponi a festeggiare il suo ultimo sabato nella casa. Ed è festa!! Grazie Aldo per averci fatto a… - docfra22 : @ilariacapua Lei è pronta x il GRANDE FRATELLO - 1a_v1ttor : @Mirko79045720 @onedmalikhugg Ma proteggere da cosa? A me questa cosa sfugge. Mica c’è Sauron che li sta perseguita… - SilviaTrevisa19 : Mi sai dire perché Aldo Montano voleva chiedere consiglio alla moglie ?? se già la aveva presa la decisione di non r… - ER3NISM : @gabrielsniceass dai sii meno frustratx perché davvero essere ridotti come te e prendere sul serio un programma com… -