Giorgia Meloni chiude Atreju e rilancia | è finita la pacchia | saremo determinanti Vogliamo un patriota al Quirinale

(Di domenica 12 dicembre 2021) «È stata una settimana straordinaria. Voglio ringraziare gli illustri ospiti, ad iniziare da quelli internazionali di questa mattina». E straordinaria lo è stata davvero quella della lunga maratona di, che ha visto la cittadella di Fratelli d’Italia nella romana Piazza Risorgimento diventare il polo d’attrazione principale della capitale. Dove si sono avvicendati i protagonisti della scena politica. I grandi alfieri del conservatorismo internazionale protagonisti nello scacchiere europeo. Intellettuali, scrittori e giornalisti relatori di un dibattito aperto che, dalle problematiche tutto interne al Belpaese alle prospettive di più ampio respiro sovranazionale, hanno contribuito al dialogo sinergico e multidisciplinare ospitato, in una settimana densa di eventi, sul paco di...

Ultime Notizie dalla rete : Giorgia Meloni

'Draghi ha usato lo stato d'emergenza per limitare le libertà degli italiani', tuonache oggi si è detta categoricamente contraria a qualsivoglia proroga. Non con gli stessi toni, ...Così la presidente di Fratelli d'Italia,, nel suo intervento a chiusura di Atreju, la festa del suo partito. "Il Pd cerca un presidente della Repubblica che sia gradito ai francesi - ..."Berlusconi è stato mandato a casa dalle consorterie europee perché non firmava trattati poi firmati da Mario Monti, quindi ha difeso l'interesse nazionale assolutamente". Lo ha detto Giorgia Meloni a ...Palazzo Chigi è di fatto l’ufficio stampa dell’Eliseo e Letta è il Rocco Casalino di Macron”. Giorgia Meloni raccoglie la provocazione di ieri di Matteo Renzi e rilancia: “La pacchia è finita. Alle ...