Fasano | ritrovamento di un teschio Forse di una vittima della peste tre secoli fa Rinvenuto da speleologi fra cui un consigliere regionale | a sessanta metri di profondità

Leggi su noinotizie

(Di domenica 12 dicembre 2021) Gli, fra cui ilpugliese Fabiano Amati, hanno compiuto il rinvenimento in una zona di campagna, in territorio di. Ilsi fa risalire al diciassettesimo secolo e viene ipotizzato che fosse di una persona morta per ladel 1690. Ilè avvenuto durante le riprese per un documentario su Dante e le cavitàPuglia. Notizia diffusa dal tgnorba. L'articolodi undi unatrefa da ...