Esplode una palazzina nell' Agrigentino | due vittime | due sopravvissute e 7 persone disperse

(Di domenica 12 dicembre 2021) AGI - Unadi 4 piani, in via Galilei a Ravanusa,, è crollata e seguito di una esplosione.Tra le varie ipotesi c'è anche lo scoppio del tubo di un metanodotto. Si cercano ancora 7, tra cui una donna incinta. All'inizio si pensava ci fossero due bambini tra i dispersi, ma il sindaco della cittadina, Carmelo D'Angelo, ha smentito la notizia. Due anziane sono state estratte dalle macerie e trasferite in ospedale mentre sono stati rinvenuti due corpo senza vita ancora da identificare. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Il sindaco Carmelo D'Angelo, con una diretta Facebook, ha lanciato un appello: "Chiunque abbia autobotti e mezzi meccanici ci dia una mano. È un disastro". Alcuni residenti degli appartamenti ridotti in macerie sono riusciti a uscire illesi o lievemente ...