Domenica In | in prova Pierpaolo Pretelli faccia a faccia con la telecamera

Prima del consueto appuntamento Domenicale, Pierpaolo Pretelli si prepara per una nuova puntata di Domenica In con le consuete prove Una nuova Domenica e una nuova puntata di Domenica In per i telespettatori del pomeriggio di Rai Uno. Dalle ore 14:00 circa, Mara Venier condurrà dagli studi intitolati a Fabrizio Frizzi l'atteso appuntamento del fine settimana. Accanto a lei Pierpaolo Pretelli che, oramai, è diventato una presenza necessaria, vitale e insostituibile del programma. Stacanovista, serio e concentrato sul lavoro, ieri il performer era alle prese con le consuete prove. Anche se oramai Pretelli è riuscito ad ambientarsi abbastanza bene nel programma e ad avere un suo spazio, è sempre doveroso esercitarsi e prepararsi al ...

