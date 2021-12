Crollo ed esplosione a Ravanusa, le immagini dall’alto dell’area: 100 vigili del fuoco impegnati nei soccorsi tra le palazzine crollate (video) (Di domenica 12 dicembre 2021) Proseguono senza sosta le delicate operazioni di soccorso dei vigili del fuoco in via Trilussa a Ravanusa, paese in provincia di Agrigento, a seguito del Crollo di una palazzina, e del danneggiamento di altri tre edifici, causati da una esplosione dovuta da una fuga di gas. Durante la notte sono state estratte dalle macerie e affidate al personale sanitario due donne, mentre i corpi di tre persone, due donne e un uomo, sono stati ritrovati purtroppo privi di vita dai soccorritori. Il dispositivo di soccorso del Corpo nazionale è formato da 100 vigili del fuoco, giunti anche dai vicini comandi di Enna e Palermo, che sono impegnati nelle operazioni di ricerca delle altre sei persone segnalate come disperse, tra cui unità cinofile, esperti nella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 dicembre 2021) Proseguono senza sosta le delicate operazioni di soccorso deidelin via Trilussa a, paese in provincia di Agrigento, a seguito deldi una palazzina, e del danneggiamento di altri tre edifici, causati da unadovuta da una fuga di gas. Durante la notte sono state estratte dalle macerie e affidate al personale sanitario due donne, mentre i corpi di tre persone, due donne e un uomo, sono stati ritrovati purtroppo privi di vita dai soccorritori. Il dispositivo di soccorso del Corpo nazionale è formato da 100del, giunti anche dai vicini comandi di Enna e Palermo, che sononelle operazioni di ricerca delle altre sei persone segnalate come disperse, tra cui unità cinofile, esperti nella ...

