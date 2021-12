Coppa del Mondo di sci | Noel primo nello slalom di Val d' Isere Beffa per Vinatzer

Advertising

ItaliaTeam_it : 17 vittorie in Coppa del Mondo, superata Deborah Compagnoni. Federica Brignone è leggenda, nessuna sciatrice… - ItaliaTeam_it : Siamo una squadra fortissimi ?????? Un tripudio nel superG di Coppa del Mondo a St. Moritz! Vince Federica Brignone… - ItaliaTeam_it : Sofiaaaaaaa! ??? Ancora un podio in Coppa del Mondo, Sofia Goggia è seconda nel super G di St. Moritz! #ItaliaTeam… - ItaliaTeam_it : Simone Deromedis!!! ?? Podio #ItaliaTeam nello skicross, Simo è terzo nella tappa di Coppa del Mondo a Val Thorens!… - Julio_jcph : RT @86_longo: Considerando le difficoltà oggettive del centrocampo e la coppa d’Africa, una soluzione quasi necessaria per il #Milan sarebb… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa del

Val d'Isere , 12 dicembre 2021 " E' il francese Clement Noel a conquistare lo Slalom Gigante di Val d'Isere , tappa transalpina dellaMondo di sci . Il padrone di casa, in testa già dalla prima manche, ha preceduto sul podio lo svedese Kristoffer Jakobsen, arrivato con un ritardo di 1.40" complessivi, e il croato Filip ...Non vorrei che finisse come con Zoff, campioneMondo con la Nazionale, pluriscudettato con la Juventus, che fu esonerato dopo avere vinto due trofei,Italia eUefa, per non parlare di ...Successi per i baby pugili al Criterium Giovanile e Sparring-io Dopo quasi due anni di interruzione dovuta alla pandemia che ha paralizzato soprattutto l’attività giovanile della noble art, il ...Per l’Italia in pista Lisa Vittozzi, Samuela Comola, Eleonora Fauner e Michela Carrara, turno di riposo per Dorothea Wierer – Biathlon, staffetta femminile Hochfilzen 2021: aggiornamenti in DIRETTA. b ...