Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2021-2022 | Shiffrin +90 su Goggia | Vlhova è terza a -185

(Di domenica 12 dicembre 2021)GENERALEDELSCIMikaela USA 5252Sofia ITA 435 3Petra SVK 340 4 GUT-BEHRAMI Lara SUI 2985 BRIGNONE Federica ITA 2326 JOHNSON Breezy USA 213 7 SLOKAR Andreja SLO 210 8 DUERR Lena GER 201 9 HOLDENER Wendy SUI 191 10 LIENSBERGER Katharina AUT 187DELSUPERGIGANTE 1Sofia ITA 220 2 GUT-BEHRAMI Lara SUI 1803 BRIGNONE Federica ITA 177 4Mikaela USA 1605 CURTONI Elena ITA 156 6 PUCHNER Mirjam AUT 82 7 MOWINCKEL Ragnhild NOR 78 8 SIEBENHOFER Ramona AUT 77 9 FLURY Jasmine SUI 71 10 ROBINSON Alice NZL 68...

fasbej : ?? Il Super G di Saint Moritz è azzurrissimo ?? con la vittoria di #Brignone ?? e il secondo posto ?? di #Curtoni ???? T… - sportface2016 : #Shiffrin davanti a #Goggia, #Brignone risale al quinto posto: la classifica aggiornata della Coppa del Mondo di… - _robeky_ : Prima giornata di coppa , 3 a 0 , primi tre punti in classifica , continuiamo così Link al video :… - OA_Sport : #Bob femminile, Coppa del Mondo 2021-2022: Laura #Nolte apre la triplette tedesca e ora allunga in classifica gener… - andregonny16 : @HikenNoFede2 Comunque sportivamente sto messo peggio io! Ieri sera ne ho presi 18 dicasi diciotto da Zanotti! Pote… -

... pure questi occorsi dal 2013 a oggi e segnati tra terzo campionato nazionale edi ... La Pergolettese invece resta tra il quintultimo e il terzultimo posto ina quota 17 punti, ...Ladeladel MondoStraordinaria Federica Brignone che è entrata nell’Olimpo dello sci alpino italiano grazie alla diciassettesima vittoria in Coppa del mondo in … Continua ...Tripletta tedesca nella tappa di casa di Winterberg valevole per la Coppa del Mondo di bob femminile 2021-2022. Sul budello teutonico, infatti, le bobbiste di casa hanno dominato la scena, con Laura N ...