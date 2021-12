Cdm | Noel vince slalom Val d' Isere | delusione Vinatzer

Advertising

TeoMatt89 : Non ci credo! Cosa ha buttato via #Vinatzer ?? Lo slalom di #valdisere va a un impressionante #Noel che rifila 1'40… -

Ultime Notizie dalla rete : Cdm Noel

Il francese Clementha vinto sulle nevi di casa lo slalom speciale di coppa del mondo di Val d'Isere., con il tempo di 1.30 52. Per lui è il nono successo in carriera. Secondo lo svedese Kristoffer Jakobsen (1.31.92)...Il francese precede Jakobsen e Zubcic. Razzoli 9° migliore degli azzurri VAL D'ISERE (FRANCIA) - Clementdomina lo slalom di Val D'Isere, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2021/2022. Il francese si impone sulle nevi di casa con il tempo di 1'30"52, precedendo di 1"40 lo svedese ...(ANSA) – VAL D’ISERE, 12 DIC – Il francese Clement Noel ha vinto sulle nevi di casa lo slalom speciale di coppa del mondo di Val d’Isere., con il tempo di 1.30 52. Per lui è il nono successo in carrie ...Il francese Clement Noel ha vinto sulle nevi di casa lo slalom speciale di coppa del mondo di Val d'Isere., con il tempo di 1.30 52. Per lui è il nono successo in carriera. Secondo lo svedese Kristoff ...