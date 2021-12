Amici 21, Selvaggia Lucarelli lancia una frecciatina velenosa a Raimondo Todaro (Di domenica 12 dicembre 2021) Chi segue Ballando con le Stelle da qualche anno, certamente ricorda i battibecchi tra il ballerino professionista Raimondo Todaro – che oggi è uno dei coach di ballo di Amici 21 – e la giurata Selvaggia Lucarelli, avvenuti soprattutto quando Todaro era il partner di ballo di Nunzia De Girolamo ed Elisa Isoardi, che difendeva sempre a spada tratta contro la giurata. Nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, la semifinale andata in onda sabato scorso, a lasciare il programma per “andare in pensione” è stato invece un ballerino storico del programma, Simone Di Pasquale, che è stato salutato da tutti in maniera commossa e con grande rimpianto. La Lucarelli ne ha approfittato per lanciare una stoccata a Todaro. “Ci sono persone che se ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 12 dicembre 2021) Chi segue Ballando con le Stelle da qualche anno, certamente ricorda i battibecchi tra il ballerino professionista– che oggi è uno dei coach di ballo di21 – e la giurata, avvenuti soprattutto quandoera il partner di ballo di Nunzia De Girolamo ed Elisa Isoardi, che difendeva sempre a spada tratta contro la giurata. Nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, la semifinale andata in onda sabato scorso, a lasciare il programma per “andare in pensione” è stato invece un ballerino storico del programma, Simone Di Pasquale, che è stato salutato da tutti in maniera commossa e con grande rimpianto. Lane ha approfittato perre una stoccata a. “Ci sono persone che se ...

FabioGaruccio : @rubio_chef molecolari? Devi annà ai Drive In . 3 / 4 ore e se fa. In farmacia te fanno quello rapido. Che per rien… - Califfo711 : RT @Antonel24480189: Oramai il mio divertimento preferito diventato cancellare in maniera selvaggia “amici “su fb che pubblicano quanto si… - italiano1061975 : RT @Antonel24480189: Oramai il mio divertimento preferito diventato cancellare in maniera selvaggia “amici “su fb che pubblicano quanto si… - JJ1897JJ : RT @Antonel24480189: Oramai il mio divertimento preferito diventato cancellare in maniera selvaggia “amici “su fb che pubblicano quanto si… - Antonel24480189 : Oramai il mio divertimento preferito diventato cancellare in maniera selvaggia “amici “su fb che pubblicano quanto… -