Agrigento, crollo palazzina a Ravanusa: 2 morti, 7 dispersi (Di domenica 12 dicembre 2021) Sono due i corpi senza vita estratti finora dalle macerie a Ravanusa, dopo l'esplosione che ha provocato il crollo di una palazzina in provincia di Agrigento. 7 i dispersi, tra cui una donna in avanzato stato di gravidanza, tra loro "non ci sono dei bambini", ha confermato in mattinata il sindaco di Ravanusa, Carmelo D'Angelo, dopo le voci che si erano sparse nella notte. Due le donne tratte in salvo e trasferite all'ospedale di Licata. I Vigili del fuoco hanno spento i generatori di energia elettrica per ascoltare eventuali voci provenienti dalle macerie. Attesi i cani molecolari sul luogo dell'esplosione, gli animali dovrebbero fare scoprire eventuali corpi o i dispersi. Poco fa i vigili del fuoco, arrivati da tutta la Sicilia, hanno spento i generatori per ascoltare ...

