Venezia Juventus 1-1 LIVE | grande gol di Aramu

(Di sabato 11 dicembre 2021) Allo stadio Penzo, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Penzo,si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Comincia il match 5? Fase di studio – Cercano di prendere le misure le due squadre 6? Uscita Romero – Punizione di Cuadrado in area, respinta dal portiere del. Poi De Ligt non riesce a rimettere dentro 8? Tiro Dybala – Prima conclusione della partita. Improvvisa, di controbalzo dal limite. Facile per Romero 10? Tiro Cuadrado – Sbaglia Ampadu che regala il pallone al colombiano al limite. ...

juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister Allegri! Seguitela LIVE su @JuventusTv ? - JuventusTV : Vi aspettiamo! Viviamo insieme l'avvicinamento a #VeneziaJuve ???? ?? - juventusfc : Termina la conferenza stampa del Mister.

Poco prima del fischio d'inizio tra, Pavel Nedved è intervenuto ai microfoni di Dazn: 'Vlahovic per sistemare l'attacco? Al di là del mercato di gennaio, che è particolare, non è semplice intervenire solitamente, non ......nelle prossime ore ma che tiene in apprensione la. Paulo Dybala , infatti, è stato costretto a lasciare il campo al dodicesimo minuto di gioco della sfida del Penzo contro ilper un ...L'attaccante bianconero è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un problema al ginocchio: la reazione del numero 10 all'uscita dal campo ...19:03 - COMINCIA LA RIPRESA 18:48 - FINISCE IL PRIMO TEMPO! 45'+1' - Cuadrado si mangia il raddoppio! Contropiede in solitaria del colombiano che, una volta entrato in area, ...