Veneto: Manageritalia e Regione, sostenere giovani e startup per nuovi modelli business (Di sabato 11 dicembre 2021) Vicenza, 10 dic. (Labitalia) - Promuovere e valorizzare la cultura e le competenze manageriali tra i giovani per affrontare le sfide dei nuovi modelli di business delle piccole e medie imprese. È lo scopo del rinnovo del protocollo d’intesa... Leggi su europa.today (Di sabato 11 dicembre 2021) Vicenza, 10 dic. (Labitalia) - Promuovere e valorizzare la cultura e le competenze manageriali tra iper affrontare le sfide deididelle piccole e medie imprese. È lo scopo del rinnovo del protocollo d’intesa...

Advertising

CodeWithTwitchi : RT @bizcommunityit: Manageritalia e Regione Veneto, sostenere giovani e startup per nuovi modelli business #startup - bizcommunityit : Manageritalia e Regione Veneto, sostenere giovani e startup per nuovi modelli business #startup - telodogratis : Manageritalia e Regione Veneto, sostenere giovani e startup per nuovi modelli business - fisco24_info : Manageritalia e Regione Veneto, sostenere giovani e startup per nuovi modelli business: Promuovere e valorizzare la… -