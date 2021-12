The Batman: una nuova installazione sfida i fan a decifrare il codice dell'Enigmista (Di sabato 11 dicembre 2021) Una nuova installazione di The Batman ha sfidato i fan a decifrare il codice segreto dell'Enigmista che, nel film, è interpretato da Paul Dano. La data di distribuzione di The Batman è sempre più vicina; l'hype dei fan cresce smisuratamente e, allo stesso modo, aumenta anche la quantità delle inserzioni pubblicitarie del nuovo film di Matt Reeves. Come riportato da Comic Book, l'ultima installazione di The Batman sfida i fan a decifrare il codice segreto dell'Enigmista. Una nuova installazione di The Batman sfida i fan a ... Leggi su movieplayer (Di sabato 11 dicembre 2021) Unadi Thehato i fan ailsegretoche, nel film, è interpretato da Paul Dano. La data di distribuzione di Theè sempre più vicina; l'hype dei fan cresce smisuratamente e, allo stesso modo, aumenta anche la quantitàe inserzioni pubblicitarie del nuovo film di Matt Reeves. Come riportato da Comic Book, l'ultimadi Thei fan ailsegreto. Unadi Thei fan a ...

