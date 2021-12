Snowboard: a Bannoye si impone Sangho Lee nel PGS, quarto Mirko Felicetti (Di sabato 11 dicembre 2021) Il Bel Paese ci aveva abituato davvero bene in questa disciplina e, dunque, mancare il podio appare come una piccola delusione. Non c’è l’Italia nella top-3 del primo PGS stagionale per la Coppa del Mondo di Snowboard parallelo in quel di Bannoye: ad imporsi è il coreano Sangho Lee. Prima vittoria in carriera nel massimo circuito internazionale per l’asiatico che era stato medaglia d’argento nelle Olimpiadi di casa di PyeongChang nel 2018. Già performante nelle qualifiche, è stato abile a battere nell’ultimo atto il teutonico Stefan Baumeister. Terza piazza invece per il russo Andrei Sobolev, che si è imposto nella Small Final sul migliore degli azzurri, un più che positivo Mirko Felicetti. Eliminati agli ottavi Edwin Coratti e Gabriel Messner, mentre si è dovuto arrendere nel derby tricolore nei ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) Il Bel Paese ci aveva abituato davvero bene in questa disciplina e, dunque, mancare il podio appare come una piccola delusione. Non c’è l’Italia nella top-3 del primo PGS stagionale per la Coppa del Mondo diparallelo in quel di: ad imporsi è il coreanoLee. Prima vittoria in carriera nel massimo circuito internazionale per l’asiatico che era stato medaglia d’argento nelle Olimpiadi di casa di PyeongChang nel 2018. Già performante nelle qualifiche, è stato abile a battere nell’ultimo atto il teutonico Stefan Baumeister. Terza piazza invece per il russo Andrei Sobolev, che si è imposto nella Small Final sul migliore degli azzurri, un più che positivo. Eliminati agli ottavi Edwin Coratti e Gabriel Messner, mentre si è dovuto arrendere nel derby tricolore nei ...

