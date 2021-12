Serie C, 18a giornata (17.30): derby al Foggia, bene la Juve Stabia (Di sabato 11 dicembre 2021) Serie C, nella 18a giornata di campionato, nei due anticipi del turno delle 17.30, il Picerno si libera dell’impegno interno battendo la Paganese, così come la Juve Stabia non ha problemi sul proprio terreno di gioco opposta al Potenza. bene anche i Satanelli del Foggia nel derby con la Virtus Francavilla. Questi i marcatori di tutte le gare delle 17.30. I risultati della 18a giornata di Serie C Juve Stabia-Potenza 3-0 (giocata alle 15.00), 35? Bentivegna (JS), 76? e 85? Stoppa (JS) Foggia-Virtus Francavilla 1-0, 41? Ferrante (F) Picerno-Paganese 5-3, 15? Reginaldo (Pi), 22? Guadagni (Pa), 25? Gerardi (Pi), 44? Firenze (Pa), 45’+1? aut. Sbampato (Pi), 52? Gerardi (Pi), 77? ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 11 dicembre 2021)C, nella 18adi campionato, nei due anticipi del turno delle 17.30, il Picerno si libera dell’impegno interno battendo la Paganese, così come lanon ha problemi sul proprio terreno di gioco opposta al Potenza.anche i Satanelli delnelcon la Virtus Francavilla. Questi i marcatori di tutte le gare delle 17.30. I risultati della 18adi-Potenza 3-0 (giocata alle 15.00), 35? Bentivegna (JS), 76? e 85? Stoppa (JS)-Virtus Francavilla 1-0, 41? Ferrante (F) Picerno-Paganese 5-3, 15? Reginaldo (Pi), 22? Guadagni (Pa), 25? Gerardi (Pi), 44? Firenze (Pa), 45’+1? aut. Sbampato (Pi), 52? Gerardi (Pi), 77? ...

