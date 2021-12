Sarno-Nocera Inferiore: patto per la creazione di un’oasi naturalistica (Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Creare un‘oasi naturalistica nell’area della sorgente Santa Marina di Lavorate, posta al confine tra i Comuni di Sarno e Nocera Inferiore. È l’obiettivo del protocollo d’intesa siglato ieri mattina, a Napoli, alla presenza del Vice Presidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola. Inizia così a prendere forma il progetto di riqualificazione di un’area di oltre 100.000 metri quadrati, che consentirà di restituire ai cittadini la fruibilità di un luogo per anni abbandonato nel degrado e nell’incuria e caratterizzato da un notevole pregio naturalistico. Un progetto che vede insieme, in un’azione sinergica, Regione Campania, Gori, Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, Amministrazioni Comunali di Sarno e Nocera ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Creare un‘oasinell’area della sorgente Santa Marina di Lavorate, posta al confine tra i Comuni di. È l’obiettivo del protocollo d’intesa siglato ieri mattina, a Napoli, alla presenza del Vice Presidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola. Inizia così a prendere forma il progetto di riqualificazione di un’area di oltre 100.000 metri quadrati, che consentirà di restituire ai cittadini la fruibilità di un luogo per anni abbandonato nel degrado e nell’incuria e caratterizzato da un notevole pregio naturalistico. Un progetto che vede insieme, in un’azione sinergica, Regione Campania, Gori, Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio, Amministrazioni Comunali di...

Advertising

anteprima24 : ** #Sarno-Nocera Inferiore: #Patto per la creazione di un’#Oasi naturalistica ** - salernotoday : Muore in ospedale, ma la famiglia non ha i soldi per trasporto e funerale: l'appello - memymango_ : RT @Maryxwalls: te l'ho sempre detto che per te avrei scalato montagne, preso treni e sarei stata disposta a farmi Nocera-Sarno a piedi e b… - Maryxwalls : te l'ho sempre detto che per te avrei scalato montagne, preso treni e sarei stata disposta a farmi Nocera-Sarno a p… -