Roberto Cazzaniga truffato: quanto guadagnava e quanto ha perso (Di sabato 11 dicembre 2021) Roberto Cazzaniga truffato, la storia d'amore tra l'ex nazionale azzurro di pallavolo e Maya, la pseudo modella brasiliana è cominciata come se fosse una favola, ma a quanto pare si è rivelata tutta una truffa ben strutturata. I famigliari e i compagni di squadra dell'ex atleta azzurro si sono rivolti alle Iene in onda su Italia Uno per mostrare la dura realtà dell'ex atleta azzurro, il quale è stato vittima per 15 anni di una truffa, dove l'atleta ha donato denaro ad una donna con la quale credeva essere fidanzato. Roberto Cazzaniga truffato, cosa è accaduto all'ex atleta azzurro (Screenshot)In realtà i due non si sono mai incontrati, Maya gli fu presentata telefonicamente diversi anni fa da un'amica in comune di nome Manuela, ...

