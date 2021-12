Advertising

fisco24_info : Reale Mutua: Fitch Ratings da BBB+ a A-, outlook stabile: 'Compagnia continua a vantare fondamentali solidi' - GazzettinoL : Volley A1 Donne 11a giornata Megabox Vallefoglia-SDB-Scandicci Igor Novara-Despar TN Unet Busto Arsizio-Acqua& s… - palermo24h : Pall. Trapani: domani sfida contro Reale Mutua Torino - LiveSicilia : Pall. Trapani: domani sfida contro Reale Mutua Torino - LocautoDuesrl : MARTEDI 21 DICEMBRE Vienici a trovare nella nostra sede di Chieri (Strada Padana Inferiore 114 - CHIERI ) Potra… -

Ultime Notizie dalla rete : Reale Mutua

ANSA Nuova Europa

A poche settimane dalla review annuale che aveva confermato il precedente giudizio, Fitch Ratings alza l'indice di solidità finanziaria (IFS) conferito ae alla sua controllata spagnolaSeguros Generales da BBB+ in A - con outlook "stabile", conseguentemente all'upgrade del rating sul debito dello stato italiano da BBB - a BBB. "Il ...TRAPANI - Questa mattina la 2B Control Trapani effettuerà un allenamento di rifinitura al PalaConad in vista della partita di domani contro laAss. Torino (PalaConad, ore 12.00 ), gara valida per la 11ª giornata del girone di andata del campionato di Serie A2 Old Wild West - girone verde. Questo il commento di Celis Taflaj in ...A poche settimane dalla review annuale che aveva confermato il precedente giudizio, Fitch Ratings alza l'indice di solidità finanziaria (IFS) conferito a Reale Mutua e alla sua controllata spagnola Re ...Massima fiducia da parte del coach del Pistoia Basket in vista dello scontro di alta classifica contro la Treviglio dell’ex Carrea Nicola Brienza vs Michele Carrea. Presente e passato del Pistoia Bask ...