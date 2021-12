Oroscopo: le Stelle di Velvet (Di sabato 11 dicembre 2021) L’Oroscopo delle Stelle di Velvet per la prossima settimana dal 13 al 19 dicembre analizza i transiti più importanti e saranno due: quello di Marte in Sagittario e di Mercurio in Capricorno. Come è noto proprio quest’ultimo pianeta è il “portatore di buone notizie“. Vi riveliamo in anticipo che arriveranno per tutti i segni di terra, … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 11 dicembre 2021) L’dellediper la prossima settimana dal 13 al 19 dicembre analizza i transiti più importanti e saranno due: quello di Marte in Sagittario e di Mercurio in Capricorno. Come è noto proprio quest’ultimo pianeta è il “portatore di buone notizie“. Vi riveliamo in anticipo che arriveranno per tutti i segni di terra, … L'articolo proviene daGossip.

Advertising

IOdonna : I pianeti in Sagittario spingono a dare il massimo, sia che si tratti di sfera lavorativa o sentimentale. Purchè si… - zazoomblog : Oroscopo 2022 ecco cosa dicono le stelle per soldi lavoro e fortuna: classifica segni - #Oroscopo #dicono #stelle… - cireshika1 : RT @vogue_italia: Oroscopo 2022: scoprite come sfruttare i consigli delle stelle per un nuovo anno felice - CorriereCitta : #Oroscopo 2022, ecco cosa dicono le stelle per soldi, lavoro e fortuna: classifica segni - cireshika1 : RT @ColazioneStelle: LUNA ENTRA IN PESCI #SoleinScorpione #Stelle #Astrologia #Siderale #Zodiaco #Oroscopo #Luna Serendipity (2001) HD http… -