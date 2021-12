Manovra, Landini: “Sciopero perché governo ha chiuso partita” (Di sabato 11 dicembre 2021) “Il governo sul fisco ci ha detto che la partita è chiusa e la maggioranza non ha aperto una trattativa con le organizzazioni sindacali”. Così il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, parlando con i giornalisti a Bari, prima della manifestazione convocata da Cgil e Uil Puglia contro la Manovra finanziaria in vista dello Sciopero generale di giovedì, rispondendo a una domanda su possibili aperture del governo di cui ha parlato il ministro Andrea Orlando e le conseguenti trattative. “Questo è sotto gli occhi di tutti”, ha aggiunto. “La ragione per cui abbiamo proclamato lo Sciopero è proprio perché si è chiusa la partita e la maggioranza si è presentata con noi con una proposta che non ha modificato e per noi quella non è la ... Leggi su italiasera (Di sabato 11 dicembre 2021) “Ilsul fisco ci ha detto che laè chiusa e la maggioranza non ha aperto una trattativa con le organizzazioni sindacali”. Così il segretario generale della Cgil Maurizio, parlando con i giornalisti a Bari, prima della manifestazione convocata da Cgil e Uil Puglia contro lafinanziaria in vista dellogenerale di giovedì, rispondendo a una domanda su possibili aperture deldi cui ha parlato il ministro Andrea Orlando e le conseguenti trattative. “Questo è sotto gli occhi di tutti”, ha aggiunto. “La ragione per cui abbiamo proclamato loè propriosi è chiusa lae la maggioranza si è presentata con noi con una proposta che non ha modificato e per noi quella non è la ...

