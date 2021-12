Mangia pesce e soffoca davanti alla figlia | tragico incidente a Pavona

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 11 dicembre 2021)l’che si è consumato oggi intorno all’ora di pranzo a: una donna di 77 anni, mentre cucinava, è rimastataagli occhi della. Questa ha allertato immediatamente i soccorsi, ma il loro intervento, purtroppo, non ha evitato il peggio: la donna è deceduta. Grande il cordoglio che tocca la città comune di Roma, Castel Gandolfo e Albano Laziale. Non è prevista l’autopsia in quanto non ci sono dubbi sulla causa del decesso.: l’E’ accaduto a, in Via del Mare, oggi all’ora di pranzo. Unche ha per protagonista una donna di 77 anni che è ...