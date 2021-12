Maltempo | ancora piogge e venti di burrasca al Sud

(Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNel pomeriggio di oggidaforte su Calabria, specie settori meridionali e Sicilia, con violente mareggiate lungo le coste esposte e precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Sicilia e Calabria meridionale, specie settori tirrenici. Lo indica un’allerta meteo della Protezione civile. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Dalle prime ore di domani persisteranno didaforte su Abruzzo e Molise, specie settori costieri e, dal primo mattino, sulla Puglia. Forti mareggiate lungo le coste esposte. Valutata per domani allerta gialla per rischio idrogeologico ...

E purtroppo non è ancora finita, perché ora il maltempo si sta spostando verso est, dalla Louisiana settentrionale fino all'Ohio, dove sono attesi temporali, anche molto forti. Nel pomeriggio di oggi venti da burrasca a burrasca forte su Calabria, specie settori meridionali e Sicilia, con violente mareggiate lungo le coste esposte e precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale. Il maltempo che imperversa in questi giorni a Palermo, con la pioggia caduta incessantemente in città e provincia, ha scoraggiato i tifosi che hanno accolto con entusiasmo il "Pre-Derby del ..." Maltempo: ancora piogge, venti di burrasca e forti mareggiate al Sud. Il lento spostamento verso Est dell'area di bassa pressione, posta all'interno della perturbazione che sta interessando il nostro ...