L’uomo che cerca i suoi 350 milioni di euro in bitcoin in una discarica

Questa è una classica storia gallese, da sobborgo cittadino nell'epoca dell'esplosione digitale. James Howells era ancora un adolescente quando iniziò a fare mining di bitcoin. Una operazione che, nel 2003, era molto più semplice di oggi – anche se molto più di nicchia e molto meno conosciuta, oltre che una vera e propria scommessa su quella valuta digitale ancora misteriosa – e che veniva fatta solitamente di notte. L'uomo era riuscito ad estrarre un numero rilevante di bitcoin, che oggi avrebbero il valore di 350 milioni di euro. Con un piccolo dettaglio: quei soldi non sono accessibili a James Howells. Perché i suoi bitcoin sono in discarica a Newport.

