LIVE Italia-Giappone 6-11 curling, Qualificazioni olimpiche in DIRETTA: inizia con una sconfitta il cammino delle azzurre (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:33 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa partita e vi augura un buon proseguimento di giornata. 11:32 Se quella di stamattina si presentava come una partita ostica, e di fatto lo è stata, quella di stasera contro la Lettonia è assolutamente abbordabile, siamo solo all’inizio e la situazione non è ancora compromessa. 11:31 Le azzurre torneranno in gara questa sera, alle ore 19:00, contro la Lettonia. A questo punto non è più permesso sbagliare, per sognare i Giochi serve un continuo di torneo perfetto. 11:28 Purtroppo finisce qui. Questo torneo di qualificazione olimpica non inizia al meglio per le azzurre, che escono subito sconfitte contro il Giappone (6-11). 11:25 Nooooooo! Arrivano quattro punti per il ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:33 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa partita e vi augura un buon proseguimento di giornata. 11:32 Se quella di stamattina si presentava come una partita ostica, e di fatto lo è stata, quella di stasera contro la Lettonia è assolutamente abbordabile, siamo solo all’inizio e la situazione non è ancora compromessa. 11:31 Letorneranno in gara questa sera, alle ore 19:00, contro la Lettonia. A questo punto non è più permesso sbagliare, per sognare i Giochi serve un continuo di torneo perfetto. 11:28 Purtroppo finisce qui. Questo torneo di qualificazione olimpica nonal meglio per le, che escono subito sconfitte contro il(6-11). 11:25 Nooooooo! Arrivano quattro punti per il ...

rtl1025 : ?? A @XFactor_Italia i @coldplay hanno incontrato i @thisismaneskin, una grandissima emozione ?? 'Li amiamo tantissi… - rtl1025 : ?? I @coldplay are my Universe ?? ?? RTL 102.5 è la radio di @XFactor_Italia Per seguire in diretta #XF2021 ??… - XFactor_Italia : Ladies and Gentleman, THE CUUUUUURE. I #BengalaFire si sono guadagnati questa Finale live dopo live, con una cari… - UNICEF_Italia : 'La pandemia del #COVID19 è stata la più grave crisi complessa mai affrontata nella storia della nostra organizzazi… - PE_Italia : ????????Europa! Questa è la notte! ?? Stanotte riveleremo i tre candidati al #luxaward2022! Segui il live streaming… -