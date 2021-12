Grande Fratello Vip, Soleil Sorge quello che ha combinato è davvero imbarazzante: squalifica immediata [VIDEO] (Di sabato 11 dicembre 2021) Nel corso di tutta la settimana passata nella casa del Grande Fratello Vip i coinquilini hanno parlato della nuova data prevista per la finale del reality. E con questa anche di quella che inizialmente doveva esserlo, ovvero il 13 dicembre. #VIDEO A FINE ARTICOLO In effetti, molti concorrenti stanno pensando di lasciare la casa lunedì. Chi per ricongiungersi con la propria famiglia in vista delle festività natalizie e chi anche per impegni di lavoro come la bella Katia Ricciarelli. Ma tra questi c’è anche chi nutre ancora molti dubbi al riguardo e non sa cosa decidere. Di certo, la notizia di ieri sera data da Alfonso Signorini circa il prolungamento del reality fino al 14 marzo 2022 ha lasciato tutti i vipponi senza parole. Non tutti l’hanno presa molto bene e il programma ha consentito loro di poterci pensare fino a lunedì ... Leggi su howtodofor (Di sabato 11 dicembre 2021) Nel corso di tutta la settimana passata nella casa delVip i coinquilini hanno parlato della nuova data prevista per la finale del reality. E con questa anche di quella che inizialmente doveva esserlo, ovvero il 13 dicembre. #A FINE ARTICOLO In effetti, molti concorrenti stanno pensando di lasciare la casa lunedì. Chi per ricongiungersi con la propria famiglia in vista delle festività natalizie e chi anche per impegni di lavoro come la bella Katia Ricciarelli. Ma tra questi c’è anche chi nutre ancora molti dubbi al riguardo e non sa cosa decidere. Di certo, la notizia di ieri sera data da Alfonso Signorini circa il prolungamento del reality fino al 14 marzo 2022 ha lasciato tutti i vipponi senza parole. Non tutti l’hanno presa molto bene e il programma ha consentito loro di poterci pensare fino a lunedì ...

