GF Vip | la sorpresa a Davide Silvestri e tre cose che forse vi siete persi

(Di sabato 11 dicembre 2021) Le settimane passano, ma la finale del GF Vip è ancora molto lontana. Le dinamiche innescate dai vipponi di Alfonso Signorini hanno appassionato i telespettatori fin dall’ora zero del loro ingresso nella Casa, ravvivandosi con l’ingresso di nuovi concorrenti. Com’è noto, la grande macchina del reality di Canale5 camminerà fino al 14 marzo 2022, data che i partecipanti hanno appena scoperto, e il gioco è entrato finalmente nel vivo. Vediamo cosa videll’ultima puntata. GF Vip, Kekko Silvestre e laChefosse il cugino di Kekko dei Modà è cosa nota. Alfonso Signorini ha infatti sempre rimarcato questo legame di parentela, che va ben oltre una corrispondenza di DNA. I due sono molto uniti e si sono supportati a vicenda, proprio come ha tenuto ...

Advertising

zazoomblog : GF Vip 6: Alfonso Signorini e la sorpresa ai vipponi - #Alfonso #Signorini #sorpresa #vipponi - missanastasiaax : Sarà vero ?? Sarà finzione ?? #gfvip - MondoTV241 : GF Vip, Delia Duran sorpresa a baciare un uomo, ma Rosica smonta lo scoop - MondoTV241 : Ecco i Vip più cercati su Google nel 2021, c'è anche qualche sorpresa #google #Maneskin #giuseppeconte… - banaedr : Gf Vip, Pippo Baudo nella casa per Katia Ricciarelli: l'annuncio a sorpresa -

Ultime Notizie dalla rete : Vip sorpresa

L'acceso scontro contumatosi all'interno della casa del Grande Fratellotra Soleil Sorge e ... Stefano Codegoni , entrato nelle scorse settimane nella casa più spiata d'Italia per fare una...Davide Silvestri del Grande Fratello2021 riceve un video messaggio ada parte del cugino Kekko Silvestre: la reazioneAdriana Volpe nella 26esima puntata del GF Vip 6 ha indossato un look total black impreziosito da gioielli di lusso, dal valore superiore ai 50 mila euro ...Il padre di Sophie Codegoni è intervenuto su Twitter difendendo la figlia contro Soleil: la replica di quest'ultima non si è fatta attendere.