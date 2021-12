Germania: Spd elegge Klingbeil e Esken alla presidenza (Di sabato 11 dicembre 2021) In Germania, Lars Klingbeil è stato eletto presidente dei socialdemocratici tedeschi con 523 voti favorevoli su 606, e cioè l'86,3% dei voti. Saskia Esken è stata eletta vicepresidente con 465 voti a ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 dicembre 2021) In, Larsè stato eletto presidente dei socialdemocratici tedeschi con 523 voti favorevoli su 606, e cioè l'86,3% dei voti. Saskiaè stata eletta vicepresidente con 465 voti a ...

domercoli : RT @Lanternaweb: I vertici di Spd, Fdp e Verdi hanno firmato l’accordo di coalizione per la formazione del nuovo governo: il cosiddetto “se… - kolozika : In Germania l'#SPD ha eletto Lars #Klingbeil (86,3%) e Saskia #Esken (76,3%) alla presidenza dei socialdemocratici tedeschi - AleVerrelli : RT @Lanternaweb: I vertici di Spd, Fdp e Verdi hanno firmato l’accordo di coalizione per la formazione del nuovo governo: il cosiddetto “se… - Lanternaweb : I vertici di Spd, Fdp e Verdi hanno firmato l’accordo di coalizione per la formazione del nuovo governo: il cosidde… - LaRagione_eu : La coalizione 'semaforo' di #Scholz (Spd, Verdi e liberali) sarà la sfida più difficile per lui, incastonato tra i… -

G7 Esteri riunito alla ricerca di "unità contro aggressori globali" Noto è che la Spd, a differenza dei Verdi tedeschi, è da sempre fedele alla sua antica diplomazia ... Di Maio e gli altri ministri degli esteri di Germania, Canada, Stati Uniti, Francia, Giappone e ...

