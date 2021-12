Advertising

Agenzia_Ansa : Si terranno alle 11:30 alla Chiesa degli Artisti di Roma, i funerali di Lina Wertmuller, la regista scomparsa il 9… - fanpage : Giancarlo Giannini, attore feticcio di Lina Wertmuller, ha letto la poesia La goccia ai suoi funerali e, rotto dall… - ilfattovideo : Funerali Lina Wertmüller, Giancarlo Giannini: “Grande donna e grande regista. Senza di lei non avrei fatto nulla” - zazoomblog : La diretta dei funerali della regista Lina Wertmuller - #diretta #funerali #della #regista - AriannaAmbrosi0 : RT @fanpage: Giancarlo Giannini, attore feticcio di Lina Wertmuller, ha letto la poesia La goccia ai suoi funerali e, rotto dalla commozion… -

Ultime Notizie dalla rete : Funerali Lina

Tanta commozione aidiWertmüller, celebrati in mattinata alla Chiesa degli Artisti: decine i volti noti presenti per l'ultimo saluto. Si sono tenuti alle 11:30 di sabato 11 dicembre 2021 idi...Funerale diWertmuller presso la Chiesa degli artisti a Roma.Roma, 11 dic. Ha raccontato umili e oppressi, mettendosi sempre dalla loro parte, con intelligenza e ironia, ‘cantando per chi non aveva fortuna’, come recita il brano di ‘Film d’amore ed anarchia’. L ...Giancarlo Giannini, attore feticcio di Lina Wertmuller, ha letto la poesia La goccia ai suoi funerali e, rotto dalla commozione, ha dichiarato: ...