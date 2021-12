Covid in Campania | oggi 1 329 positivi e tre morti | l' indice di contagio stabile al 4 | 21% | aumentano i ricoveri

Advertising

LelloConso : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, VACCINAZIONI: OLTRE 1 MILIONE DI TERZE DOSI Ecco l’aggiornamento?? - Moixus1970 : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, VACCINAZIONI: OLTRE 1 MILIONE DI TERZE DOSI Ecco l’aggiornamento?? - StabiaChannel : #Cronaca #Campania - Covid-19, cala incidenza al 4,21%, 3 decessi LEGGI LA NEWS: - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, VACCINAZIONI: OLTRE 1 MILIONE DI TERZE DOSI Ecco l’aggiornamento?? - SoresaSpa : ??#COVID19, VACCINAZIONI: OLTRE 1 MILIONE DI TERZE DOSI Superato 1 milione di terze dosi, tra booster e addizionali… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

Diminuiscono i nuovi positivi e cala anche la curva dei contagi da in. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 1.329 positivi su 31.547 tamponi esaminati , 336 in meno di ieri con 4.793 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo ...Le vittime vedi anche, il tasso di positività risale al 3,7%. In aumento i contagi Nel ... 34.566 in Lombardia 12.050 in Veneto 8.289 in13.893 in Emilia - Romagna 9.070 nel Lazio 11.Il presidente De Luca ha aggiornato i dati relativi all’epidemia da Coronavirus in Campania con quelli delle ultime 24 ore. Di seguito il bollettino ufficiale: Comments comments ...Da oggi, e fino al 26 febbraio 2022, presso il Museo Irpino sito nel complesso dell’Ex Carcere Borbonico di Avellino, è possibile visitare gratuitamente la mostra ‘Megaevviva Shonen Show’, realizzata ...